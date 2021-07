LA KERMESSE

Una giornata speciale A ritmo di Street Band tra Venarotta e Palmiano: prosegue il Festival dell'Appennino 2021 con la seconda tappa in programma domani. Sarà una giornata all'insegna della natura, del divertimento e della musica, con incursioni sonore che accompagneranno i partecipanti lungo tutto il corso della giornata.

Il programma prevede un anello che da Venarotta arriva a Palmiano, per tornare nel pomeriggio al punto di partenza. La giornata sarà allietata da incursioni musicali della Mabò Band, divertentissimo trio comico-musicale dallo stile inconfondibile, e della Mistrafunky Band, in grado di coinvolgere il pubblico in esilaranti e spumeggianti coreografie a ritmo di funky. Il pranzo è previsto a Palmiano.

Sotto la guida di BIM Tronto e Mete Picene e con la direzione artistica dell'associazione Appennino Up, l'edizione di quest'anno sposa la filosofia di rigenerazione e valorizzazione dei luoghi del Piceno, con un'attenzione particolare per le aree più interne, sostenuta dal progetto di destinazione turistica Mete Picene. Il format tradizionale della kermesse questa volta, infatti, si arricchisce di esperienze inclusive nell'ottica di un'accoglienza e una riscoperta dell'Appennino cucita su misura di ogni esigenza, anche quella più speciale.

Il Festival, passato nella scuderia Bim Tronto come marchio e approccio al territorio, propone otto tappe, dal 27 giugno al 1° agosto, pensate come una miscela perfetta di escursioni, racconti, tradizioni, eccellenze, cultura e, naturalmente, spettacolo. Per informazioni, è possibile contattare il numero 335/6223577 o inviare un'e-mail all'indirizzo info@festivaldellappennino.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA