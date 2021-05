La grande famiglia di Radio Ascoli si allarga. Ieri è stata ufficializzata la versione digitale del quindicinale della diocesi Vita Picena per velocizzare le notizie locali, finora diffuse in cartaceo. Vitapicena.it continuerà a raccontare la vita della storica testata, approfondendo sezioni che spaziano dalla cronaca alla cultura, dall'arte alla salute sino allo sport, con approfondimenti sulla candidatura di Ascoli a Capitale della cultura 2024. Il nuovo strumento nasce in occasione della giornata mondiale delle comunicazioni sociali e del 112° anniversario di Vita Picena e continuerà ad essere la voce del territorio, accanto a realtà già radicate, come Radio Ascoli e Radio Ascoli Tv. All'incontro, presieduto dal direttore Giampiero Cinelli, ha partecipato il vescovo pro tempore monsignor Domenico Pompili, che ha spiegato: «ora le informazioni contano sui minuti e il nuovo servizio web sarà una finestra sul Piceno». Tra le molte novità spicca la rubrica Il Vescovo risponde e quella dedicata alle realtà locali con le giornaliste Weruska Cestarelli e Pina Calisti. All'incontro erano presenti il direttore dell'Opera di Religione, Simone Mariani, e i membri del cda di Radio Ascoli, il presidente Roberto Gregori e la vicepresidente Stefania Mariani.

fi. fe.

