CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA GIUNTA ASCOLI Mancherebbe una sola mossa sulla scacchiera di Marco Fioravanti per la composizione della nuova giunta di Palazzo Arengo. Una mossa che, come già evidenziato, potrebbe risultare decisiva per la quadratura del cerchio e che riguarda la decisione da assumere riguardo la rappresentanza della Lega in giunta. E' questo il vero nodo da sciogliere considerando anche che secondo la presenza o meno di una donna leghista tra gli assessori si dovrebbero andare poi a incasellare tutte le altre pedine già individuate e altre potrebbero...