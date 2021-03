LA FORMAZIONE

Un percorso per formare specialisti nella filiera del travertino. Tecform organizza un corso online gratuito sul tema Web marketing prodotti artigianali. Tecniche per la realizzazione artigianale di prodotti del made in italy - Specializzato nella filiera del travertino, per la valorizzazione del prodotto e collocamento nei mercati. Il corso durerà 800 ore e possono partecipare 20 persone (il 50% donne) occupati, disoccupati o inoccupati che al momento dell'iscrizione siano residenti o domiciliati nella Regione Marche da almeno 6 mesi e che abbiano determinati requisiti. Tra i partner del progetto la Facoltà di Architettura di Ascoli(UniCam) e l'Istituto Mazzocchi-Umberto I di Ascoli. La selezione dei candidati si terrà online il 16 marzo alle 9.30, secondo le prescrizioni che saranno inviate. In caso di assenza nel giorno e ora stabiliti per la prova, si perderà il diritto a partecipare. Sono partners del progetto la Facoltà di Architettura di Ascoli (UniCam) l'Iis Mazzocchi-Umberto I di Ascoli, le agenzie formative Victoria school di Civitanova Marche e Cia Consul ingegneria di Ascoli, le imprese Art & Co. spin-off di UniCam di Ascoli, EcCo Italy spin-off di UniCam di Ascoli e Red Orange di San Benedetto. Info: 0721 584103 o info@tecform.it.

