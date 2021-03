LA FORMAZIONE

La lettura rappresenta un'attività fondamentale per la crescita e lo sviluppo dei bambini. Attraverso la lettura di libri, i bambini possono conoscere storie, mondi, personaggi ed esperienze completamente nuove che contribuiscono a stimolare l'immaginazione, la creatività, la capacità critica nonché una maggiore consapevolezza delle proprie emozioni. Per questo motivo, il Comune di Appignano del Tronto, grazie alla collaborazione delle insegnanti della scuola dell'infanzia e dell'educatrice del centro infanzia Kiriku, ha partecipato al bando della Regione Marche con fondi Miur Istruzione 0-6, volto a garantire a tutti i bambini e le bambine pari opportunità di sviluppare le proprie potenzialità, la propria autonomia e creatività, superando le disuguaglianze economiche, etniche e culturali. Il progetto proposto dal Comune di Appignano è focalizzato alla riqualificazione funzionale ed estetica di un'aula della scuola dell'infanzia e alla realizzazione di un angolo lettura, attraverso l'acquisto di strumentazioni didattiche, in cui i bambini possono scoprire il piacere di sfogliare, guardare e leggere un libro. Al fine di creare questo spazio, sono stati acquistati dei divanetti, una libreria, libri e una nuova pavimentazione in parquet con un importo totale di lavori di 6450 euro. L'angolo lettura rappresenta uno spazio di fondamentale importanza all'interno della scuola dell'infanzia. Per i bambini più piccoli, l'ascolto di racconti insieme ad altri coetanei diviene un momento di gioco e divertimento, un'esperienza piacevole che stimola la socializzazione e la relazione con l'altro oltre che la creatività e l'immaginazione. L'amministrazione comunale, convinta dell'importanza educativa della lettura soprattutto per i più piccoli, ha deciso di acquistare molti dei libri appartenenti alla collezione Nati per leggere 0-6 anni, iniziativa pedagogica e culturale nazionale, che il Comune di Appignano ha promosso, rivolta alle famiglie con bambini età prescolare. Con questa ultima annualità, tutte le aule della scuola dell'infanzia e del centro infanzia sono state riqualificate.

