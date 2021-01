LA FORMAZIONE

«Alla conclusione del corso di formazione professionale per accompagnatore cicloturistico della Regione, c'è una grande soddisfazione per tutti» è il commento compiaciuto del direttore della Cna territoriale di Ascoli Piceno, Francesco Balloni. «Bravi gli allievi con uno straordinario impegno e risultati di grande qualità, ottimi i docenti, e splendida conferma per il Formart Marche, l'Ente di formazione delle Cna delle Marche». La nuova figura professionale dell'accompagnatore cicloturistico, riveste un ruolo chiave nello sviluppo dell'offerta legata a questo importante segmento turistico in costante crescita in Italia e in Europa. Gli spot della Regione Marche con il campione Vicenzo Nibali, le integrazioni per ogni nuova realtà del settore nel portale Marche OutDoor, rappresentano una pista qualificata e sinergica per proporre un turismo di emozioni, bellezza e qualità della vita. I 13 allievi partecipanti al corso, residenti per la maggior parte nella provincia di Ascoli Piceno, hanno completato un percorso formativo di 200 ore suddiviso tra ore di lezioni teoriche e ore di pratica tra i boschi di Acquasanta Terme, Colle San Marco e Montagna dei Fiori, veri e propri stage sul campo. La parte teorica effettuata in modalità videoconferenza, ha permesso agli allievi di seguire il programma didattico senza interruzioni, offrendo la possibilità di interagire con il corpo docente costituito da professionisti del settore abilitati dalla Federazione Ciclistica Italiana e da docenti qualificati nelle varie materie del corso. Gli allievi hanno superato brillantemente l'esame finale dinanzi alla commissione nominata dalla Regione Marche e presieduta da Alberto Tersino Mazzini, funzionario del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche ed esperto ecologista ed agroalimentarista. I tredici accompagnatori cicloturistici neodiplomati sono: Francesco Balestra, Bruno Belloni, Luca Bracchetti, Chiara Coletta, Sandro Crescenzi, Paolo Di Iacovo, Alice Grilli, Andrea Latini, Guido Liberati, Andrea Minnucci, Luca Paci, Massimo Scendoni, Francesco Torelli.

