La Fiera di Santa Caterina a Colli è più forte anche del Coronavirus

IL CARTELLONE

COLLI Colli presenta il suo cartellone estivo & State nel cuore, giunta alla seconda edizione. Una serie di eventi, ridotti rispetto all'anno passato e rigorosamente all'aperto. «Abbiamo fatto la scelta di non fare troppe cose commenta il Sindaco Andrea Cardilli - ma sicuramente non potevamo rinunciare ai nostri appuntamenti all'aperto. Non poteva mancare un'importante novità: il ritorno, dopo oltre 50 anni, della Fiera di Santa Cristina». La Fiera di Santa Cristina inizierà ufficialmente alle 17,30 del 24 luglio con l'inaugurazione della Fonte, poi dalle ore 18 fino a mezzanotte (del 24 e 25 luglio) al centro storico di Colli ci saranno artigianato, antichi mestieri, hobbistica, stand gastronomici e la famosa Porcannanze della Pro Loco. Per i più piccoli tanti giochi di una volta, con animazione di artisti di strada e giocolieri.

Diversi saranno gli appuntamenti del giovedì con il Colli film Festival ad ingresso gratuito. Si parte il 16 luglio con Il Re Leone Live action di Jon Favreau, presso il Parco della Pace; 23 luglio Viaggi di Nozze con Carlo Verdone in Piazza XXV Aprile; 13 agosto Perfetti Sconosciuti di Paolo Genovese in Piazza del Popolo; 20 agosto Green Book di Peter Farrelly, in Piazza del Popolo; 3 settembre Continuavano a chiamarlo Trinità, in Piazza XXV Aprile. Il 30 luglio e il 27 agosto, alle ore 20, si svolgeranno le due serate gourmet Ville Collesi rispettivamente a Villa Mastrangelo e a Villa Monti. Musica e degustazione di vini e prodotti locali per il 21 agosto, quando il Giacinto Cistola Trio feat Gianluca Caporale/Plays Coltrane si esibirà in un concerto Jazz al Centro Storico Colli Alto (ore 19).

Il cartellone degli eventi nasce dalla collaborazione del Comune, la Pro Loco e diverse associazioni del territorio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA