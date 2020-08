La festa del Cantagiro, trionfo della De Santis e di De Luca

LA MANIFESTAZIONE

OFFIDA Con un buon successo di partecipanti si è svolta, in Offida, la finale regionale Marche e Abruzzo del concorso nazionale il Cantagiro. L'evento si è tenuto nella piazza del Popolo, mantenendo il distanziamento in base alle linee guida anti Covid-19. Si sono esibiti 14 cantanti suddivisi in più categorie, suscitando gli applausi e l'emozione del pubblico. L'obiettivo principale della serata era, naturalmente, la proclamazione dei due vincitori, il finalista regionale Marche e il finalista regionale Abruzzo, che, di diritto, sarebbero entrati alla prefinale nazionale di Fiuggi al teatro delle Fonti dal 28 agosto al 6 settembre.

Per le Marche ha vinto Giorgia De Santis, cantautrice di Venarotta. Per l'Abruzzo si è imposto Marco De Luca di Teramo. Tutti e due, quindi, volano alla prefinale di Fiuggi. La giuria era composta da Gabriele Listrani, cantante, esperto di storia musicale e vincitore di concorsi canori nazionali; Luigino di Mizio, esperto di canto e musica; Angelo Marcozzi, grande esperto di moda e canto; Maurizio Alessandrini, docente di moda, musica e spettacolo. Pienamente soddisfatta per la riuscita della serata, l'organizzatrice della manifestazione Oriana Simonetti dell'agenzia Oriana grandi eventi.

n. s.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA