LA FESTA

ASCOLI La vittoria dell'Italia contro l'Inghilterra ha scatenato l'entusiasmo in tutta la provincia, dalle cento torri fino alla costa. Ad Ascoli, nonostante gli appelli del sindaco Fioravanti a mantenere i distanziamenti dopo l'impennata dei contagi Covid alla fine della partita è stato impossibile vietare gli abbracci e la gioia irrefrenabile dei tifosi radunatisi nei locali all'aperto di piazza del popolo e piazza Arringo. Caroselli e bottiglie di spumante stappate per festeggiare un evento storico. Gioia ad Ascoli e gioia di ascolani a Wembley dei fratelli Stefano ed Edoardo Cappelli che nonostante tamponi e divieti sono riusciti a raggiungere lo stadio londinese. Anche a San Benedetto festa incontenibile per la vittoria dell'Italia ai campionati europei di calcio. Subito dopo la fine della parttita è scattato il piano straordinario di viabilità predisposto da Comune e commissariato di polizia, con alcune porzioni del lungomare chiuse al traffico. Lì si sono riversate migliaia di persone in visibilio. Molti hanno dovuto fare davvero pochi passi. Infatti, praticamente non c'era uno chalet dove la tv non fosse sintonizzata sul match più importante dell'anno. L'ansia della gara si percepiva già al mattino ma poi la tensione si è sciolta in un vortice di voci e colori. Turisti e residenti si sono uniti nel segno del Tricolore

