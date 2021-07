La Divina Commedia apre la stagione di Alba

IL CARTELLONE

ALBA ADRIATICA Musica, arte e letteratura: entra nel vivo il calendario degli eventi estivi di Alba Adriatica. Questa sera alle ore 21 a villa Flaiani a leggere gli immortali versi della Divina Commedia sarà Corrado Tedeschi, attore versatile che commenterà e giocherà con il mondo e con l'immaginario del sommo poeta. Venerdì, sempre nel suggestivo scenario dell'antica dimora nobiliare, al via Reflex, alla terza edizione, con il primo dei quattro appuntamenti, ospite, Maurizio Ferraris.

Mughini e Odifreddi

Gli altri incontri si terranno ad agosto con Giampiero Mughini (12 agosto), Piergiorgio Odifreddi (19 agosto) e Federica Angeli (31 agosto). Sabato e domenica spazio ai mercatini con Curiosando il mercatino dell'antiquariato sul lungomare nella zona delle pinete. Lunedì invece ancora a villa Flaiani viaggio intorno all'arte per piccoli e grandi sognatori con il Teatro per bambini vi porto in un bel posto. E poi i due eventi più attesi con gli spettacoli, a pagamento, di Francesco De Gregori (10 agosto) ed Enrico Brignano (28 agosto). Un impegno importante per le casse comunali visto che l'investimento sfiora i 160mila euro. Insomma, un calendario per tutti i gusti e le età con spazi dedicati alle famiglie e rassegne cinematografiche per i più piccoli, laboratori sotto alle pinete e concerti di musica con gruppi teenager locali. «Ci sono artisti di livello nazionale ribadisce l'assessore al turismo Paolo Cichetti che daranno lustro al calendario degli eventi. E nell'ambito dello spettacolo di Brigano e del concerto di De Gregori l'intento è stato anche quello di dare riscontro e visibilità sul piano dell'immagine alla nostra cittadina». Un contributo importante per la realizzazione del cartellone estivo è stato dato delle due Pro-loco dei rispettivi presidenti Renato Pantoli e Roberto Di Mizio. Accanto agli appuntamenti già consolidati, l'Ente ha poi voluto inserire eventi nuovi che con un sostegno importante alla cultura e alle arti che si rimettono in movimento dopo il lungo stop. «Abbiamo riconfermato Reflex spiega 'assessore alla cultura Francesca Di Matteo in un calendario degli eventi in cui abbiamo cercato di coniugare cultura e intrattenimento essendo il più possibile contemporanei». Tutte le manifestazioni si terranno in tre diversi punti della cittadina: l'arena allestita in piazza del Popolo per gli eventi a pagamento, Villa Flaiani per Reflex e la bambinopoli per tutti gli altri appuntamenti.

Davide Crisci

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA