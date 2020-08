La diocesi c'è e apre gratis alle visite alcuni tesori

7Anche la diocesi di Ascoli partecipa alla Notte dei desideri per risvegliare il desiderio dello Spirito che accompagna il cammino di ciascuno. Diverse le iniziative, nel pieno rispetto delle norme antiCovd, messe in programma per favorire un momento di riflessione fra una passeggiata, uno spettacolo o un acquisto. Anzitutto rimarranno aperte dalle 21 alle 2 del mattino: la Cattedrale che sarà possibile visitare o incontrare dei sacerdoti a disposizione per l'ascolto o per una confessione; la chiesa dell'Adorazione (la Scopa) dove c'è l'adorazione eucaristica perpetua e anche lì dei sacerdoti per ascolto e confessione; la chiesa di San Francesco con la presenza costante assicurata dai frati conventuali. Inoltre rimarranno aperti i giardini vescovili (in foto) che, illuminati e con un impianto di filodiffusione che trasmetterà musica, sarà possibile visitare, a titolo gratuito. Infine, a titolo completamente straordinario, poiché non è stata ancora inaugurata, il vescovo monsignor Giovanni D'Ercole aprirà la Pinacoteca vescovile con tre visite guidate (con ogni volta un massimo di 20 persone): alle ore 21, 22.30 e mezzanotte. Solo per la visita della Pinacoteca sarà obbligatoria la prenotazione (gratuita): ci si potrà rivolgere al numero della segreteria: 0736 256528. Data la straordinarietà dell'evento e il ridotto numero di persone ammesse, si ribadisce l'obbligatorietà della prenotazione: potranno accedere alla visita solo coloro che si sono prenotati entro domani alle ore 12.

