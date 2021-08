La delegazione ascolana dell'Accademia Italiana della Cucina ha organizzato una nuova edizione de La Pizzettata, incontro conviviale esclusivamente a base di pizze, sapientemente e piacevolmente elaborate da Don Franchino alias Franco Cardelli.

Il delegato Vittorio Ricci ha introdotto la serata accendendo i riflettori e l'attenzione degli accademici su Don Franchino , protagonista di una storia molto singolare che lo vede iniziare degli studi teologici perlomeno inconsueti , per poi intraprendere , dopo una esperienza di missionario in Burundi , la sua passione di pizzaiolo che lo porta ad essere conosciuto come il pizzaiolo dei Papi (!)...avendo fatto dono di suoi prelibati alimenti, sia a Papa Giovanni XXIII che Papa Francesco! La tradizione della Pizzettata nasce, nell'ambito della Delegazione ascolana dell'Accademia della Cucina , allorché, nel 2017, l'Unesco dichiara patrimonio immateriale culturale dell'umanitàl'arte dei pizzaioli napoletani. Alla serata ha anche partecipato come gradito ospite Gino Sabatini presidente della Camera di Commercio delle Marche , per confermare il comune impegno nella tutela delle ricchezze enogastronomiche della nostra regione, sinonimo di sviluppo e di internazionalizzazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

