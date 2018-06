La curva sud mobile resta ma a pagare sarà l'Arengo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'IMPIANTOASCOLI Sarà l'Arengo, dopo aver recuperato le somme necessarie dal bilancio, a fare un passo avanti per garantire il rispetto delle regole allo stadio Del Duca, consentendone l'utilizzo anche per il prossimo campionato di serie B nonostante le diverse criticità presenti. Il che, tradotto in soldoni, significa che l'Amministrazione comunale, con una somma complessiva di 130mila euro, noleggerà direttamente la gradinata sud provvisoria (che finora era stata a carico dell'Ascoli Picchio), curva sud mobile, e acquisterà anche 4.450...