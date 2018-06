La cultura va alla Dragoni «Ho accettato per amore»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA NOMINA ASCOLI Giorgia Latini saluta definitivamente l'Arengo e l'assessorato alla cultura, pressata dagli impegni parlamentari. E lascia ufficialmente la sua scrivania a Pieralessandra Dragoni, già difensore civico comunale, in passato, per 8 anni. Un assessore esterno, dunque, al consiglio comunale che arriva in quota Lega con la benedizione del sindaco su proposta di Andrea Antonini e della stessa Giorgia Latini. Una nomina maturata, almeno formalmente, negli ultimi tre giorni. Anche se, per stessa dichiarazione del neo assessore, una...