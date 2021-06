LA CRONOSCALATA

Il filmaker ascolano Paolo Prosperi (Pm Video) firma il video di presentazione della edizione 2021 della Coppa Teodori, cronoscalata San MarcoSan Giacomo, con la testimonial Francesca Baio (entrambi in foto) della trasmissione Donnavventura. È lei a pilotare la Subaru Wrx del Leoni Garage, ripresa da telecamere e droni, percorrendo il tracciato di gara, commentandone caratteristiche e aspetti tecnici. La brianzola è tra le più attive reporter di Donnavventura e grande appassionata di motori, per cui si è sentita a suo agio sopra i 400 cavalli della Subaru. «Mi sono molto divertita - ha raccontato Francesca e ho accettato volentieri l'invito di Paolo perché è il filmaker ufficiale di Donnavventura e in trasmissione conosciamo bene le sue capacità professionali. A fine lavori, tra una vasca nel salotto cittadino e un tuffo nelle acque della Riviera, ho potuto apprezzare l'accoglienza degli ascolani. Spero di tornare ad Ascoli con l'intero team di Donnavventura». Il video è visibile sulle pagine Facebook e Instagram di Ac Ascoli-Fermo, Coppa Paolino Teodori. Intanto, si sono chiuse le iscrizioni per i partecipanti alla gara di Campionato europeo, con una quindicina di piloti stranieri, da Francia, Repubblica Ceca, Svizzera, Croazia, Slovenia, Polonia e Ungheria, tutti i migliori piloti che si sfidano sulle salite del continente. Le iscrizioni per i partecipanti alla prova di Campionato italiano si sono chiese ieri a mezzanotte. Il Piceno è in fermento, la manifestazione internazionale veicolerà la valorizzazione del territori. Il messaggio verrà amplificato dal progetto diretta tv e social che Acisport ha varato in collaborazione con le organizzazioni del Civm che si avvalgono anche del supporto delle tv locali. Oltre a due finestre di diretta delle fasi importanti sul canale AcisportTV Sky 228, la gara si potrà seguire su Tvrs canale 111. Sarà disponibile anche la diretta integrale streaming su Facebook. Il programma: venerdì 25 si svolgeranno le verifiche tecniche dalle ore 9.30 alle 18.30, sabato 26 ci saranno le due salite di prova ad iniziare dalle ore 9 e domenica 27 via alle due manches di gara dalle ore 9. Le premiazioni sono previste a San Giacomo nella zona parco chiuso.

