LA CONFERENZA

Oggi, nella sala dei Savi di Palazzo dei Capitani, l'associazione culturale Das Andere, ospita Timoteo Galanti che presenterà il suo saggio Dagli Sciaboloni ai Piccioni - Il brigantaggio politico nella Marca pontificia dal 1798 al 1865. Sarà presente un erede diretto della famiglia Piccioni, Luigi. Il seminario sarà incentrato sul Sanfedista Giovanni Piccioni e le gesta dei volontari pontifici 1848-63. La tematica introdotta dal presidente Giuseppe Baiocchi vedrà la presenza anche di Domenico Marinelli in rappresentanza dell'associazione Salviamo il borgo di Laturo che cura i sentieri montani. Il capitano dei volontari pontifici Giovanni Piccioni si è battuto per lo Stato Pontificio, perseguendo quella fedeltà richiesta dallo stesso Papa Pio IX dopo l'invasione sabauda, senza una formale dichiarazione di guerra allo Stato della Chiesa. L'incontro narrerà gli scontri, i rovesci, così come i costumi ed i luoghi degli anni che corrono tra il 1848 e il 1863, anno in cui il Piccioni sarà arrestato dalle autorità piemontesi e rinchiuso in carcere. Una storia avvincente, oramai dimenticata, che farà riscoprire molti luoghi dell'Ascolano e del Fermano.

