LA CONFERENZA

Riprendono le attività della Fondazione Fabiani con la presentazione della nuova edizione del volume di Don Giuseppe Fabiani Gli Ebrei ed il Monte di Pietà che avverrà sabato, alle 16.30 nella sala della Ragione di Palazzo dei Capitani. Dopo i precedenti volumi pubblicati in nuova edizione, è la volta del primo studio che Don Fabiani dette alle stampe nel 1942, dopo una serie di articoli scritti sull'argomento apparsi nel 1938 sul periodico Vita Picena. La ricerca dimostrò come il primo Monte di Pietà fosse stato creato in Ascoli per iniziativa di Fra Domenico da Leonessa dell'Ordine dei Francescani dell'Osservanza nel 1458, quattro anni prima di quello di Perugia che fino ad allora era stato considerato l'antesignano di questa particolare forma di istituzione creditizia e assistenziale. Il luogo della presentazione è significativo, perché il Monte venne istituito con delibera del Consiglio generale del Comune nell'adunanza del 15 gennaio 1458 tenutasi a Palazzo del Popolo. Alla presentazione interverranno l'assessore alla Cultura Donatella Ferretti; Longino Carducci, presidente della Fondazione Sgariglia-Dalmonte e fra Ferdinando Campana, frate minore studioso dei Monti di Pietà, curatore del saggio introduttivo.

