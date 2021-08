LA CONFERENZA

Domenica, a Spinetoli, in piazza Roma, alle 21, il professor Matteo Calvaresi, docente al Dipartimento di Chimica Giacomo Ciamician, spinetolese di origine e luminare di fama internazionale, parlerà della scienza che sta cambiando il mondo: la nanotecnologia. Essa si occupa dello studio dell'infinitamente piccolo, ovvero dell'utilizzo di nanoparticelle e nanomateriali che hanno le dimensioni di un milionesimo di millimetro. Le sue applicazioni investono già ogni ambito della nostra vita: dal funzionamento dei telefoni cellulari e computer fino ai materiali tessili o da costruzione, ma il futuro ci riserva cambiamenti ancora più importanti. Calvaresi parlerà di come la presenza di nanoparticelle, nel quotidiano, sia più diffusa di quanto immaginiamo; di come i principi che regolano il nanomondo assomiglino in realtà al nostro macromondo. Le aspettative più grandi vengono però dalla nanomedicina, ovvero l'applicazione medica dei nanomateriali. Illustrerà come si possono creare farmaci intelligenti, capaci di colpire solo i bersagli desiderati, minimizzando gli effetti collaterali o come la luce possa rappresentare un innovativo metodo per individuare ed eliminare le cellule cancerose, spiegando come il suo gruppo di ricerca del NanoBio Interface Lab lavora in ambito oncologico.

