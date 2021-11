LA COMMEMORAZIONE

C'era anche il ventenne Silvano Sabatini di Venarotta tra i 47 paracadutisti in servizio di leva che il 9 novembre di 50 anni fa morirono nella tragedia aerea avvenuta nelle secche della Meloria, nel Livornese. Quell'evento funesto per le nostre forze armate verrà ricordato, nella giornata del 9 novembre, nel capoluogo toscano, con una cerimonia che prevede la visita al cimitero comunale La Cigna, una messa in duomo, la deposizione di una corona di fiori sul monumento che ricorda quei caduti ed infine la deposizione di un'altra corona di fiori alla Torre della Meloria dove precipitò il velivolo il 9 novembre 1971. I 47 militari erano in forza al II Battaglione paracadutisti Tarquinia, VI Compagnia Grifi; con loro perirono anche i 7 membri dell'equipaggio inglese. Erano diretti, su 10 aerei Ercules, in Sardegna per l'esercitazione denominata Cold Stream, nella zona di Villa Cidro. Uno di questi aerei, il quarto, Gesso 4, per cause mai chiarite, si inabissò subito dopo il decollo a pochi chilometri dalla costa. Non ci furono superstiti. Il corpo di Sabatini, cui il Comune di Venarotta ha intitolato una via, fu ritrovato dopo oltre un mese ed ora riposa nel cimitero della frazione Cerreto. Altre salme, circa una decina, non sono state più recuperate.

