LA COMMEMORAZIONE

Per la Giornata della Memoria, giovedì 28 gennaio alle 11, si terrà un incontro in streaming con lo scrittore Fabrizio Altieri, cui parteciperanno i ragazzi della Media e due classi quinte della Primaria di Offida. L'iniziativa, organizzata dalComune - con il coinvolgimento degli insegnanti e la dirigente dell'Isc, Monica Grabioli - nasce grazie alla collaborazione con la libreria Rinascita. «Il romanzo, ispirato a una storia vera commenta Eleonora Tassoni di Rinascita è una testimonianza di come l'innocenza e la purezza dell'infanzia siano valori preziosi da difendere e proteggere soprattutto nei tempi dell'orrore. Altieri, autore noto e amato di libri per ragazzi, ci accompagna in una storia dove speranza, impegno e lotta contro la barbarie sono il motore di una trama avvincente». «Nonostante le restrizioni dovute al Covid dichiara l'assessore Isabella Bosano - non potevamo mancare questo appuntamento con la Memoria. L'incontro offrirà ai nostri ragazzi l'opportunità di raccogliere a pieno il senso di ciò che è accaduto e l'importanza della conoscenza, per far sì che non si ripeta più una parentesi oscura per l'umanità come fu la Shoah».

