LA COMMEMORAZIONE

Si è tenuto il tradizionale appuntamento con la memoria organizzato dagli Alpini del Gruppo di Ascoli, con la deposizione di una corona d'alloro presso il monumento in onore alla Medaglia d'oro al valor militare Giovanni Giacomini nella piazza a lui intitolata. Occasione, quella del 30 dicembre di ogni anno, per celebrare la ricorrenza dell'anniversario della morte del giovane ascolano, che non esitò ad immolarsi eroicamente per i valori di patria e di libertà sul fronte greco durante la seconda guerra mondiale. A ricordare l'eroismo ed il sacrificio in quel 30 dicembre del 1940, il capogruppo Bernardino Virgulti, alla presenza della sorella Agnese Giacomini, del sindaco Marco Fioravanti, del presidente della Provincia Sergio Fabiani, dell'ex sindaco Piero Celani, sempre vicino agli ideali delle penne nere, e del presidente sezionale Sergio Mercuri, che hanno richiamato con le loro allocuzioni, il significato di quegli attimi tragici di molti giovani eroi, che non esitarono ad immolarsi, dimostrando un forte senso di abnegazione in difesa dei valori morali di identità di popolo e di nazione, che non deve significare esclusione ma, solidarietà, condivisione e fratellanza, così come oggi gli Alpini e l'Ana sanno interpretare, nel loro ruolo nella società.

