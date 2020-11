LA COMMEMORAZIONE

Ad Appignano del Tronto è stata organizzata una settimana di riflessioni e celebrazioni per il 4 novembre, giornata delle forze armate e dell'Unità nazionale. «Solitamente lo facciamo fisicamente insieme alla scuola, ai combattenti e reduci, ai Carabinieri e alla banda - afferma il sindaco Sara Moreschini - ma visto il difficile anno che stiamo attraversando ci siamo inventati un metodo digitale per riflettere sul significato di questa giornata con i protagonisti di sempre. Dalla pagina facebook del Comune abbiamo pubblicato un video di Leonella Falciani, che ha dedicato una canzone bellissima a tutti i soldati caduti in guerra in particolare a quelli ricordati nel nostro monumento di Appignano del Tronto, a tutte le mamme e mogli che ne hanno pianto l'assenza e hanno continuato a lottare senza tregua. La scuola media, come sempre protagonista di iniziative volte alla riflessione e alla crescita dei ragazzi, ha presentato due lavori interessanti, per me anche molto emozionanti. Il primo che abbiamo pubblicato è l'intervista che il giornalista in erba Alessandro Gaspari ha fatto ai suoi nonni, Pietro Gaspari che ha combattuto la seconda guerra mondiale, e Pio Antonio De Angelis che ne ha visto i segni e sentito le paure da Appignano del Tronto, testimonianze del fatto che durante le guerre la vita degli uomini vale meno di una giuggiola come ha detto Pietro Gaspari ai suoi figli. Il secondo video, tratta la lettura di una poesia che si chiama Un ponte fra due cuori letta da Francesca Re con grande espressività e spiegata brillantemente dalla sindaca Junior Lucrezia Alessi. Una riflessione importante sul fatto che anche loro dalla giovane età si sentono sulle spalle il futuro dove ognuno fa la sua parte per il bene comune, e questo ci fa ben sperare». Le riflessioni dei ragazzi sono state montate in video dalla consigliera Flora Priori.

