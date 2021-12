LA CERIMONIA

Il Bim Tronto ha consegnato al liceo Stabili-Trebbiani, nella sede del linguistico di Ascoli, una barra braille per pc, prezioso sussidio didattico per gli studenti non vedenti e ipovedenti. La professoressa Gabriella Piccioni, assessore alla scuola e alla cultura per l'ente, ha consegnato la barra alla studentessa Vittoria Felici alla presenza dell'insegnante di sostegno Manuela D'Annunzio, della vicepreside Maria Stella Origlia, della responsabile di plesso Monica Urbini, della presidentessa dell'Unione italiana ciechi Gigliola Chiappini e la segretaria Margherita Anselmi. Il padre della studentessa Alberto Felici ha ringraziato il Bim Tronto per l'attenzione che mostra nei confronti dei più bisognosi e del settore sociale. La Origlia ha evidenziato la centralità del tema dell'inclusione, ringraziando l'ente e sottolineando anche l'impegno dei docenti di sostegno, coordinati dal docente Alberto Albanesi. La Chiappini, nel ringraziare il Bim Tronto e nell'augurare nuove e proficue collaborazioni, ha invitato docenti, studenti e cittadini a visitare il nuovo centro per la disabilità sensoriale e multipla di via Copernico. «A nome del presidente Luigi Contisciani e del direttivo Bim tengo a ribadire la scelta programmatica di dare priorità assoluta ai bisogni delle comunità scolastiche dei 17 Comuni del Piceno facenti parte del nostro Consorzio» ha chiosato la Piccioni.

