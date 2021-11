LA CERIMONIA

Sabato, in occasione della Giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, è stata istituita e si è riunita per la prima volta la consulta dei ragazzi e delle ragazze. Nella sala della Ragione del Palazzo dei Capitani, la garante dell'infanzia e dell'adolescenza avvocato Anna Grazia Di Nicola dell'Arengo, in accordo col sindaco Marco Fioravanti ha convocato i rappresentanti di istituto delle scuole superiori della città. Tutti hanno raccolto l'invito e sono stati entusiasti dell'iniziativa. Dopo un'introduzione della garante e dell'assessore alle politiche sociali Massimiliano Brugni sull'importanza della consulta, ciascuno ha espresso il proprio pensiero sulla costituzione dell'organo e sono emerse le aspirazioni e gli obiettivi. Ecco alcuni pensieri dei protagonisti: Diego: «Il futuro dipende da noi giovani, la forza di questo gruppo è l'ascolto delle idee». Sergio: «Condivido l'importanza di una rete di ragazzi che porti idee positive per la città». Luca: «grazie dell'opportunità di essere ascoltati e collaborare». Alessandra: «Dopo la pandemia ci siamo accorti di molte cose che davamo per scontate quali i rapporti e la comunicazione. Non siamo stati informati o informati male». Lorenzo: «Avvertiamo l'esigenza comunicativa e collaborativa, espressa costituendo una rete scolastica». Samuele: «La collaborazione è fondamentale, da soli si può fare poco».

