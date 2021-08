La cerimonia

ASCOLI Don Carlo Lupi, parroco di S.Giacomo della Marca è il vincitore della terza edizione del premio Emidius da consegnare alla persona che si è contraddistinta durante l'anno nel culto e nella devozione del patrono S.Emidio. La premiazione è avvenuta ieri sera durante la presentazione del libro Storia di un gemellaggio che ricorda le tappe del gemellaggio con la Diocesi di Napoli. È stato anche ricordato uno dei promotori del premio, Don Angelo Ciancotti , recentemente scomparso, con la consegna di un ricordo alla sorella Sonia. «Abbiamo fatto una serie di valutazione sulle persone che se lo potevano aggiudicare. Dopo un lavoro di divulgazione del culto di Sant'Emidio che è andato avanti per venti anni arrivando alla città di Napoli abbiamo pensato a Don Carlo Lupi che ha contribuito alla realizzazione del libro Storia di un gemellaggio con la Diocesi napoletana - dice il presidente del Comitato per i festeggiamenti in onore di Sant'Emidio Giancarlo Mari- Durante la processione di San Gennaro, al suo fianco c'era anche la statua del nostro Patrono. In questo modo si uniscono due città e Don Carlo ha portato avanti questo lavoro per moltissimi anni- spiega - Il nostro è un atto di fede ai due Patroni, S.Emidio e la Madonna delle Grazie». «Non me lo aspettavo proprio questo premio. È un riconoscimento che non deve essere consegnato a me ma alla comunità e a tutti quelli che hanno lavorato al gemellaggio con la Diocesi di Napoli e alla realizzazione di questo libro» ha detto Don Carlo Lupi.

Cristiano Pietropaolo

