LA CERIMONIA

Un simbolo che vuole essere anche uno stimolo verso lo spirito della solidarietà e della donazione. È nata un'aiuola dedicata all'Avis, davanti alla scuola media di Comunanza, proprio dentro l'area che rappresenta il Giardino dei Giusti. Un'opera che è stata ideata dagli stessi studenti della media e realizzata dall'artigiano e artista comunanzese Luciano Tanucci. L'inaugurazione è stata effettuata nel giorno della chiusura dell'anno scolastico, con una cerimonia alla quale hanno partecipato, oltre ad un'ampia rappresentanza di studenti, il presidente dell'Avis Sibillini Franco Rossi, il vice Domenico Annibali, il sindaco di Comunanza Alvaro Cesaroni e quello dei ragazzi Silvia Grilli, la cui investitura è stata fatta nella stessa occasione. Un'opera per legare ancor più il rapporto stretto tra l'Avis con la scuola di Comunanza, come con le altre del territorio dell'Unione Montana dei Sibillini, dove, fino allo scoppio della pandemia, sono state promosse diverse iniziative di coinvolgimento dei ragazzi e di educazione alla cultura della donazione. Dal sisma del 2016 i donatori sono diminuiti: un calo non eccessivo ma in costante flessione annuale. Quindi c'è bisogno di nuove persone che vogliano donare e salvare altre vite. Un appello dunque che fanno sia il presidente che il vice, affinché giovani e le persone più mature possano dare il loro contributo, ricordando che è possibile donare dai 18 anni fino, in genere, ai 66-67. Inoltre nel periodo pandemico non si è potuto fare promozione nelle manifestazioni territoriali come in passato, poiché non si sono tenute. Attualmente gli iscritti all'Avis Sibillini sono oltre 400, ma i donatori attivi sono meno, per un totale di circa 500 donazioni annue. Chi decide per questo atto di eccellente solidarietà umana, può recarsi tutti i giovedì, dalle 14.20 alle 18, nella sede Avis davanti al campo sportivo di Amandola, collocata purtroppo ancora in un container da dopo il sisma del 2016. «Da anni chiediamo una collocazione adeguata - dice Annibali ma non siamo mai stati ascoltati e non abbiamo avuto risposte. Con la pandemia i donatori in attesa del turno hanno dovuto attendere fuori, anche in inverno».

