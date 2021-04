Si è svolto ieri mattina, alle ore 10.30, all'interno della caserma Clementi di Ascoli, il giuramento di 50 volontari (24 donne e 26 uomini) del 5° scaglione, 4° blocco del 2019. Era presente il generale di corpo d'armata Salvatore Camporeale, comandante per la formazione, specializzazione e dottrina dell'Esercito di Roma. Il generale Camporeale è stato anche il comandante della caserma Clementi, sede del 235° Reggimento addestramento volontari Piceno. A fare gli onori di casa il colonnello Igor Torti, attuale comandaante. Per rispettare le norme anticovid, la cerimonia si è svolta senza la presenza dei familiari dei soldati ma è stata trasmessa in diretta sui canali social dell'Esercito italiano ed è disponibile la registrazione. Il Giuramento era dedicato al fante Giovanni Cucchiari, maceratese di san Ginesio, decorato medaglia d'oro al Valor militare per i fatti di Podgora (Gorizia) del 24 giugno 1915. Sempre nel rispetto delle norme per evitare i contagi, i volontari che hanno giurato ieri sono giunti in città scaglionati, in tre giorni all'inizio del mese di marzo. Lasceranno Ascoli il prossimo 19 aprile per raggiungere i reparti di assegnazione.

p. s.

© RIPRODUZIONE RISERVATA