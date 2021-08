LA CELEBRAZIONE

Nella cornice di palazzo dei Capitani del Popolo, si sono uniti in matrimonio Bachisio Ledda, patron della Mail Express Group oltre che editore di Vera Tv e Gioia Barbara Brandimarte, sua storica compagna. Le nozze si sono celebrate ad Ascoli, città natale della sposa, figlia dello noto ed indimenticato imprenditore Emidio.

Ledda è arrivato in centro storico in impeccabile smoking blu, la sposa fasciata in un abito disegnato per l'occasione dallo stilista delle star Alessandro Angelozzi Couture, che tra le altre ha vestito volti noti dello spettacolo come Belen Rodriguez, Elisabetta Canalis ed Emanuela Folliero. L'innamoratissima coppia, si è unita in matrimonio dopo lunghi anni di fidanzamento in un'atmosfera suggestiva, allietata anche dalla cantante sarda Carla Denule, a ricordare le origini dello sposo.

Gioia, che non ha trattenuto le lacrime, è stata accompagnata all'altare dalla figlia Bianca Maria, vestita con uno smoking identico a quello dello sposo. Presenti alla cerimonia anche le figlie di Ledda Bice e Karin.

A celebrare la cerimonia l'avvocato Divinangelo D'Alesio, amico della coppia nonché presidente dell'Ordine degli avvocati di Teramo. Testimone di lui Fernando Marsilii, AD di una delle società del gruppo di Ledda. Per la sposa la sorella Nadia, nota professionista ascolana.

