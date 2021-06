La carica dei volontari fa brillare il territorio

L'INIZIATIVA

MARTINSICURO L'amministrazione ringrazia i volontari dell'associazione Questione Natura e di Martinsicuro.Zero che sabato scorso hanno ripulito il territorio assieme a tanti volontari e amici. È stata una giornata per ripulire il territorio di Martinsicuro e Villa Rosa dal titolo Ambientiamoci Insieme a cui hanno partecipato fattivamente anche i rappresentanti dell'Associazione Martinsicuro.Zero. Divisi in tre squadre, per coprire al meglio il vasto territorio comunale, i volontari hanno raccolto 9 sacchi carichi di rifiuti di diverso genere: dal kit spazzolino e dentifricio alla plastica usa e getta di ogni tipo, passando per i pannolini dei bambini alle bottiglie di plastica, lattine, menù di pizzerie e locali, tante mascherine anti Covid-19 e perfino una tanica piena di benzina. «Grazie all'opera di questi volontari Martinsicuro è tornata a brillare e oggi è più pulita e decorosa, non possiamo quindi che dir loro grazie di cuore per l'amore che dimostrano per questo territorio» dichiarano, a nome dell'amministrazione, il sindaco Massimo Vagnoni e l'assessore all'ambiente Marco Cappellacci. «Con questi semplici gesti gli amici delle associazioni Questione Natura e Martinsicuro.Zero dimostrano il grande amore che hanno verso questa Città è l'importanza di lavorare, tutti assieme, per mantenerla pulita e decorosa». Nelle prossime settimane saranno organizzate altre giornate dedicate alla pulizia del territorio con l'obiettivo di rendere Martinsicuro sempre più bella e pulita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

