La carica dei 125 gruppi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CARNEVALEASCOLI Una giornata magnifica, per creatività e coinvolgimento dei partecipanti, resa ancora più godibile da temperature miti . La domenica del Carnevale in Piazza è apparsa piena di brio e vivacità sin da metà mattinata, con circa 5mila persone nell'area di piazza del Popolo per godersi le esibizioni degli irriducibili in maschera, i veri stakanovisti dell'appuntamento ascolano. Quattro, come sempre, gli scenari principali della manifestazione: oltre all'affollato salotto cittadino, una seguitissima vetrina è stata sede in...