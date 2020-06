La campagna elettorale 2019 finisce in un'aula del tribunale

LE UDIENZE

ASCOLI Davanti ai giudici Claudia Di Valerio e Barbara Bondi Ciutti si sono aperti i due processi che vedono come parti lese l'attuale primo cittadino di Ascoli, Marco Fioravanti, e l'ex sindaco Guido Castelli, entrambi assistiti dall'avvocato Cristian Schicchi.

La bagarre

La vicenda che vide coinvolto Marco Fioravanti risale al mese di maggio 2019 in piena bagarre elettorale che avrebbe portato poi all'elezione dell'esponeente di Fratelli d'Italia con la vittoria al ballottaggio contro Piero Celani. Una candidata di una lista avversaria sulla sua pagina Facebook accusò nella sostanza Marco Fioravanti di non avere stigmatizzato l'aggressione nei confronti dell'ex assessore comunale, Claudio Travanti, anche lui candidato a Palazzo Arengo che dovette automaticamente sospendere la campagna elettorale per la frattura riportata ad una gamba. Affermazioni pesanti che il sindaco non ha fatto cadere sporgendo denuncia per diffamazione.

L'altro processo

Il processo si aperto con la costituzione di parte civile da parte di Fioravanti. L'udienza è stata aggiornata all'8 ottobre per l'audizione dei testi della pubblica accusa. A sua volta, invece, Claudio Sesto Travanti, è stato denunciato dal sindaco Guido Castelli. Secondo quanto sostiene il sostituto procuratore della Repubblica, Mara Flaiani, il 1° aprile 2019 l'ex assessore comunale all'ambiente pubblicò sul suo profilo Facebook un post in cui, a commento di una foto che ritraeva Castelli insieme al comandante generale delle Fiamme Gialle Giorgio Toschi, offendendo secondo l'accusa la reputazione dell'ex sindaco definendolo «affabulatore e ruffiano» oltre ad altre presunte insinuazioni.

La parte civile

Nel corso dell'udienza si è provveduto alla costituzione di parte civile da parte di Guido Castelli e alla deposizione della lista dei testi della parte offesa. Secondo Claudio Travanti non ci sarebbe alcuna diffamazione in quanto pubblicato.

