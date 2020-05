La camminata dei musei già dal 30 maggio

LA CULTURA

ASCOLI Tra marzo e maggio 2020 c'è stata una mancata affluenza nei musei statali in Italia di quasi 19 milioni di visitatori. Si tratta di dati particolarmente allarmanti stimati dall'Istat che trovano riscontro nelle varie limitazioni dovute alla Cosiddetta Emergenza Coronavirus. E pensare che le stime dell'Istat per il 2020 erano particolarmente positive con una previsione di un incremento dell'8% rispetto ai visitatori dell'anno 2019. Oltre a tale mancata affluenza va evidenziato anche il crollo delle visite nei musei comunali e diocesani anch'essi praticamente chiusi in questi ultimi mesi. Ora che la situazione va migliorando e le varie strutture si stanno organizzando per riaprire sabato 30 maggio, l'U.S. Acli provinciale si è messa al lavoro per far partire la sesta edizione del progetto Camminata dei musei che in questi anni ha permesso a migliaia di persone di visitare tantissime strutture del territorio. L'iniziativa è stata avviata a seguito della stipula di un protocollo d'intesa con la Regione Marche per la promozione dell'attività fisica tra i cittadini e da una serie di iniziative di carattere ricreativo, sportivo, culturali e del tempo libero che l'U.S. Acli provinciale ormai da anni sta realizzando nel territorio provinciale. Nel corso degli anni il progetto Camminata dei musei si è abbinato ad alcuni importanti iniziative come ad esempio la Direttiva del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 2016 Anno dei cammini d'Italia del 16 dicembre 2015, la Direttiva del 2 dicembre 2016 del ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo2017 Anno dei borghi italiani, l'anno Europeo del patrimonio culturale (il 2018) e l'Anno del turismo lento (2019). Nelle prime cinque edizioni l'iniziativa è stata realizzata ad Ascoli Piceno, Montedinove, Monteprandone, Colli del Tronto, Monsampolo del Tronto, Acquaviva Picena, San Benedetto del Tronto, Grottammare e Cupra Marittima con una camminata abbinata alla visita gratuita di tantissimi musei.

fi. fe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA