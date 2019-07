La Banca d'Italia cede gli immobili della filiale locale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA VENDITAASCOLi La Banca d'Italia vuole vendere gli immobili in cui fino allo scorso dicembre operava la filiale di Ascoli. Si tratta dei locali in corso Mazzini 207 e in largo Cataldi 2, ovvero l'ex filiale e gli alloggi (che compongono il primo lotto) e di quelli in via Giudea 30, ovvero l'ex casermetta (secondo lotto). Il complesso immobiliare individuato come lotto A è composto da Palazzo Cataldi, acquistato nel 1869 e dall'adiacente Palazzo Imberti-Morganti, acquistato nel 1940 e comprendente una torre trecentesca. La superficie...