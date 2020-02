L'unico contagio è l'allegria

LA KERMESSE

ASCOLI Il Coronavirus non fa ammalare il Carnevale ascolano. Anzi, l'unico contagio che c'è stato fra le migliaia di persone affluite in piazza Arringo e Piazza del Popolo, è stato quello dell'allegria. Grazie anche alla temperatura primaverile che ha favorito la partecipazione, i 126 gruppi iscritti al concorso mascherato hanno dato vita a sketch esilaranti. I protagonisti del Carnevale Ascolano sono riusciti persino a cambiare performance nell'arco di poche ore. È il caso dell'incontenibile Flavia Cenciarini, in grado di abbandonare velocemente le sembianze di Alessandro Borghese esperto di ravioli all'ascolana per incarnare le fattezze di Stan Laurel, accanto dalla spalla perfetta Piero D'Ottavi (Oliver Hardy). Divertente anche la doppia trasformazione effettuata dall'altra regina della kermesse, Carmelita Galiè, passata rapidamente dalle sembianze di padella che ne reddà più a musa ispiratrice di pittura nel salotto cittadino.

Le macchiette

Spassose anche altre macchiette: l'assessore Nico Stallone nei panni di uno scatenato vigile urbano, le traversìe del gerarca Mauro Gionni nel cercare la fantomatica cena fascista in quel di Acquasanta; l'impressionante Claudio Sestili nei panni di un Matteo Salvini molto impegnato al citofono ai nuovi laureati rappresentati da Zè Vagni and company; da Andrea Pignotti alle prese con il cucciolo smarrito sino allo stesso sindaco Marco Fioravanti operaio, aiutato da Marco Tiburtini e Amedeo Castelli nel rifare il verso a stesso e alla giunta comunale da lui rappresentata.

Il trio

Risate a non finire con il siparietto messo in scena dal trio capitanato da Mimmo Chiovini, incentrato sulle gravi conseguenze in taluni alla vista dell'intimità femminile. E sempre a proposito di personaggi femminili in questa edizione del Carnevale, vale la pena ricordare almeno le storie raccontate dalla moglie abbandonata in Me so sposata nu fantasma, dalla guida turistica protagonista di Se Ascoli vuò conosce e dalle numerose allieve della Giacobba in Prima le Ascolane. Nella giornata di domenica, grande successo hanno riscosso alcuni gruppi che hanno saputo narrare con ironia problemi quotidiani cittadini. Tra i tanti è bene menzionare l'invecchiamento della popolazione raccontato con ilarità dal gruppo Play piane piane planet, la raccolta di firme a favore della chiusura della sfortunata fontana di viale de Gasperi al centro di numerose e divertenti esibizioni - da Piscia ssi cannelle? a La fentana rrete a lu Jolly ogni tanto sfischia o l'attacco dei volatili ai tavoli all'aperto dei bar, al centro della riuscitissima performance E' revenut i p'cciu' npiazza.

