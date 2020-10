«L'ultimo protocollo costringe i furbetti a mettersi in regola»

L'EMERGENZA

ASCOLI Palestre sotto esame. Da ieri i centri fitness hanno sette giorni per rispettare i nuovi protocolli. Questo in base a quanto disposto dall'ultimo Dpcm. «Rimango basito dalle ultime disposizioni del governo. Già dalla riapertura abbiamo messo in atto tutte le misure previste dal protocollo - afferma Sergio Torquati Angellotti direttore sportivo della palestra Yuki Club in zona Monticelli ad Ascoli. - Nella nostra struttura i clienti hanno a disposizione dispenser con gel igienizzanti e rotoli di carta per pulire gli attrezzi utilizzati. Inoltre per garantire il distanziamento nella sala pesi abbiamo eliminato alcuni macchinari. Ogni sera avviene la sanificazione dei locali. E sempre per evitare assembramenti è necessaria la prenotazione per partecipare ai corsi, inoltre ci siamo muniti di un termoscanner per misurare la temperatura dei clienti all'ingresso, che devono indossare la mascherina, così come all'uscita. Entrata e uscita avvengono da scale differenti. Ad oggi sono tornati circa il 30% dei clienti, molti hanno ancora paura».

La responsabilità

Il governo, dunque, ha deciso di dare ai proprietari delle palestre una settimana per adeguare i protocolli e verificarne il rispetto. Strutture che verranno chiuse se le regole di distanziamento e igiene non saranno rispettate anche negli spogliatoi e nelle aree comuni. «Quanto affermato da Conte domenica sostiene Ugo Vitelli direttore tecnico e Club manager della palestra Tonic di Porto d'Ascoli ribadisce come alcune palestre siano a norma mentre altre no, cosa che accade anche nel nostro territorio. Fin dall'inizio abbiamo cercato di responsabilizzare al massimo i nostri clienti chiedendo loro il rispetto delle misure anti Covid. Certo non è facile, data l'affluenza dei clienti, far rispettare a tutti le misure richieste, ma tramite l'attenzione dei trainer in sala e dello staff di accoglienza cerchiamo di ricordare loro l'importanza del rispetto delle regole, anche se non sempre vengo condivise con piacere. Ma noi continuiamo verso la strada della sicurezza e del rispetto. Per quanto riguarda la frequenza all'interno dei nostri club le percentuali di rientro sono intorno al 60%, 70%. Per i nuovi clienti registriamo un settembre discreto. Iniziamo ad avere delle belle soddisfazioni per quanto riguarda le lezioni web, i clienti stanno scoprendo il gusto di seguire comodamente a casa propria tanti corsi con gli istruttori, sia del proprio Club che di altri Club Tonic d'Italia».

L'impegno

C'è chi non condivide la scelta dei sette giorni di prova come Alfredo Capretti della palestra Perfect a Grottammare che afferma: «Non capisco perché per colpa di alcuni che non si attengono alle regole debbano chiudere realtà come la mia. Noi che viviamo di questo lavoro e lo facciamo con il massimo impegno, nel rispetto di tutte le misure previste dal protocollo. Da quando abbiamo riaperto lo scorso 25 maggio seguiamo i nostri clienti nell'attività sportiva e facendo leva sul buon senso e il rispetto civico. Nella nostra struttura si entra con prenotazione, i locali vengono sanificati, igienizzati gli attrezzi. Insomma rispettiamo le regole».

Guardia alta

Tante dunque le palestre che fin dalla riapertura avevano messo in atto le misure anti Covid e continuano a farlo come ribadisce Annalisa Del Zompo del Fitness Club Studio Movimento a Grottammare: «Siamo molto attenti anche nel far indossare la mascherina a chi entra nella nostra struttura. Mascherina che viene tolta solo durante gli allenamenti. In questo vigileremo ancora di più in questi giorni. Siamo molto attenti nel controllare che tutti rispettino le regole, dall'igienizzazione delle mani al distanziamento».

Il rispetto

Franco Ferretti della società sportiva dilettantistica Sport Life di Ascoli dice: «Fin dalla riapertura ci siamo messi in regola in merito a tutte le disposizioni. Abbiamo avuto un elenco preciso di misure che continuiamo a rispettare. Inoltre domenica sera abbiamo fatto sanificare la palestra con un macchinario a base di ozono».

Luigina Pezzoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

