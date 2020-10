L'Uilm fa il pieno di voti alla Ykk Mediterraneo

LE ELEZIONI

ASCOLI Alla Ykk Mediterraneo Spa, nel rispetto delle norme di sicurezza per il Covid, si sono svolte le elezioni per il rinnovo della Rsu (Rappresentanza Sindacale Unitaria).La Uilm è risultata la prima organizzazione conseguendo il maggior numero di consensi tra i dipendenti ottenendo 73 voti, rispetto alla Fiom che ne ha avuti 50 e la Fim 16. Dei cinque seggi la Uilm ne ha ottenuti due, di cui uno tra gli impiegati e l'altro tra gli operai; due la Fiom e uno la Fim.

La Uilm ha conquistato anche il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. La Ykk, multinazionale giapponese, che è presente nell'ascolano dal 1978, attualmente occupa 198 dipendenti. E' una azienda metalmeccanica che produce cursori per chiusure lampo e da diversi anni ha sviluppato anche una produzione personalizzata per le grandi firme della moda. La segreteria provinciale della Uilm esprime la propria soddisfazione per il risultato conseguito. Uno dei primi impegni sindacali sarà quello di portare a rinnovo il contratto aziendale unitamente alla Rsu neo eletta, che all'interno ha visto la riconferma di tre delegati su cinque della precedente, quindi un organismo che potrà garantire l'esperienza e affrontare le sfide future.

