Le abbondanti nevicate che si registrarono nel gennaio del 2017 provocarono il cedimento della copertura della struttura polivante di Villa Pigna a Folignano. A distanza di oltre quattro anni da quei fatti, giovedì compariranno davanti al giudice per le udienze preliminari Rita De Angelis il progettista della struttura e colui che al momento della realizzazione della struttura era stato il responsabile unico del procedimento per quanto riguardava i lavori del secondo stralcio. Pertanto, davanti al giudice Rita De Angelis compariranno l'ingegner Riccardo Adamoli e l'architetto Carlo Guaiani nei confronti dei quali la procura ha ipotizzato il reato in concorso di crollo di edificio colposo. Per la magistratura inquirente, infatti, l'ingegner Adamoli nel progetto definitivo aveva previsto una copertura in acciaio anzichè in legno lamellare così come era stato originariamente progettato. Fatto questo che, stando anche a quanto riscontrato dai consulenti tecnici nominati dalla Procura in sede di indagini, potrebbe aver causato il crollo dal momento che i pilastri sui quali poggiava la copertura erano stati previsti per sorreggere una struttura differente. Inoltre, quello che si contesta anche al responsabile del procedimento è di non aver richiesto e fatto eseguire il collaudo statico della struttura. La copertura dello stabile era crollata nella notte tra il 17 e 18 gennaio del 2017 sotto il peso della neve abbondante che era caduta in quei giorni. Ne era scaturita un'indagine della Procura che aveva provveduto a porre sotto sequestro l'edificio e a iscrivere sul registro degli indagati coloro che a vario titolo potevano essere ritenuti responsabili del crollo. Era stato l'allora sindaco di Folignano, Angelo Flaiani, all'indomani del cedimento, a recarsi in tribunale per chiedere che venisse fatta piena luce sull'accaduto

