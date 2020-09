L'Udc ci crede e sposa la linea verde

VERSO IL VOTO

ASCOLI L'Udc si presenta nella coalizione di centrodestra in sostegno alla candidatura di Francesco Acquaroli a governatore. Nella provincia di Ascoli in lista ci sono la 24enne Federica Trenta, la pittrice Gianna Mora, il commercialista Massimiliano Castagna e l'imprenditore Matteo Santini. «Ad Ascoli c'è una delle bussole principali della nostra lista, con volti nuovi, giovani e persone competenti che ci hanno voluto mettere la faccia per costruire la casa dei moderati - dice il coordinatore regionale del partito dello scudocrociato Antonio Saccone. - Nessuno di loro si è candidato nel 2015 e ogni giorno dobbiamo combattere voto per voto. Il governo deve garantire il voto e consentire che tutti possano andare alle urne. Dico a tutti i cittadini di andare a votare e qui ognuno può trovare il suo posto. Noi siamo elemento di stabilità: non alzeremo i toni, ma siamo sicuri chele Marche hanno bisogno di una classe dirigente nuova. Ceriscioli si è tenuto la delega al sisma certificando il fallimento di questa giunta, sulla sanità stesso copione. Il nostro alveo naturale è il centrodestra, noi ci siamo ed è un percorso naturale».

Rinnovare

Duilio Ortenzi, segretario provinciale dell'Udc spiega che «Anche il nostro partito può veramente dire la sua. Per molti i nostri valori sembrano obsoleti ma per noi sono universali. Noi siamo nel centrodestra e abbiamo sposato questa collocazione perché è qui che possiamo mettere le nostre idee al servizio degli altri. Abbiamo sempre dimostrato di essere capaci di stare dalla parte dei più deboli». «La nostra regione ha bisogno di riscatto. Dopo 25 anni di centrosinistra, il risultato è sotto gli occhi di tutti - dice Massimiliano Castagna. - Nella sanità le scelte sono state fatte per algoritmi politici senza prendere in considerazione gli interessi dei cittadini. Adesso non c'è più tempo: manca il lavoro e le imprese sono in una situazione critica. Il cambiamento deve essere portato avanti in maniera intelligente dando le giuste prospettive. Non stiamo qui per partecipare in funzione dei sondaggi ma per rappresentare i cittadini del piceno. La priorità è mantenere i due ospedali. Se ci sarà l'esigenza di un nuovo plesso, deve essere fatto ascoltando prima i cittadini».

I valori

Gianna Mora vede nell'Udc «Dei valori importanti che corrispondono ai miei, che creano la libertà del cittadino. Abbiamo bisogno di un partito che rappresenti i valori cattolici», mentre per Matteo Santini «Il nostro partito a differenza di altri, ha scelto di non puntare sui soliti personaggi, ma su persone serie in diversi ambiti lavorativi. A livello nazionale, vista la crisi e i tempi, l'Italia ha bisogno di una realtà moderata di centro che affronti i problemi di tutte le classi sociali aperta al dialogo. Basta con i litigi e le finte promesse». Infine per Federica Trenta «Bisogna conoscere le esigenze dei ragazzi. Il nostro punto di vista è necessario perché vogliamo dire la nostra».

Cristiano Pietropaolo

