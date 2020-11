L'ORDINANZA

In occasione della ricorrenza della festività dei defunti, è normale un notevole aumento degli accessi al cimitero, con conseguente aumento del traffico. L'amministrazione comunale di Offida, ha provveduto a modificare e regolamentare la viabilità a ridosso del cimitero nei giorni di oggi e domani dalle ore 8 alle 17. Le modifiche prevedono il senso unico in via Gramsci dall'intersezione con contrada Tesino all'incrocio con piazzale Annibaldi direzione ovest-est e all'altezza dell'incrocio di via Gramsci con contrada Tesino senso unico direzione cimitero. Divieto di accesso da piazzale Annibaldi verso via Gramsci (collocati i segnali). In sintonia con i parroci di Offida, inoltre, sono state annullate tutte le cerimonie religiose che si tengono all'aperto nel cimitero il 2 novembre. «Per supportare i visitatori nel rispetto delle disposizioni sanitarie anti Covid commenta il sindaco Luigi Massa - abbiamo adottato i necessari provvedimenti: è obbligo di indossare la mascherina, mantenere la distanza da altre persone e non fare assembramento, disinfettare le mani agli ingressi dove sono a disposizione idonei liquidi. Vedo tanti che si comportano responsabilmente, ma ho dovuto richiamare di persona».

© RIPRODUZIONE RISERVATA