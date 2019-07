L'ordinanza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dissuasori e obblighia Borgo SolestàModifiche definitive a viabilità e sosta, a seguito dell'asfaltatura appena completata, sono previste in largo Mascagni a Borgo Solestà. Con un'ordinanza, infatti, è stata, definita l'istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta sul lato sud del tratto stradale all'intersezione con via Saladini(in corrispondenza del fabbricato al civico 10). Inoltre, è prevista la posa di paletti dissausori in corrispondenza della rampa di accesso a servizio dello stallo di sosta riservato ai disabili ubicato...