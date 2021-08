L'OPPORTUNITÀ

ACQUASANTA Un bonus da duecento euro per poter usufruire delle terme. Il governo ha pensato a dei sostegni per cercare un importante settore del tessuto produttivo nazionale che, al pari di altri, ha subito la pandemia in maniera significativa. «Finalmente ci si è resi conto che quello termale è stato un comparto fortemente penalizzato dalla emergenza sanitaria - sottolinea Pierfrancesco Ferranti, amministrazione delegato della società che gestisce le Terme di Acquasanta -. Purtroppo, il timore è che questo provvedimento possa arrivare quando la nostra stagione potrebbe essere già al termine».

La pubblicazione

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto attuativo firmato dal ministro dello sviluppo economico Giorgetti con il quali si mettono a disposizione 53 milioni di euro per il bonus che potrà essere richiesto da tutti, senza limiti di reddito.

I disagi

«Dalle notizie che abbiamo - spiega Ferranti - non è ancora operativa la piattaforma telematica che dovrà essere utilizzata per l'acquisizione del bonus. Attraverso la federazione che riunisce le società del settore termale, abbiamo chiesto di accelerare le procedure affinché già alla fine dio settembre si possa procedere». Le terme di Acquasanta, dopo le chiusure imposte dal lockdown, nel periodo estivo dello scorso anno, seppur in ritardo rispetto al solito, ha potuto riaprire i battenti.

L'attività

«Quest'anno abbiamo potuto iniziare la nostra attività intorno alla metà di giugno - evidenzia Ferranti - e sin da subito il nostro albergo è stato meta di turisti che vogliono trascorrere le proprie vacanze immersi nella natura e, al tempo stesso, prendersi cura di loro stessi. Qualche difficoltà in più, invece, l'abbiamo riscontrata per quanto riguarda i soggiorni per le cure termali convenzionate. Prima della pandemia, infatti, le nostre terme erano meta di diverse comitive che ci raggiungevano anche con i pullman. Ora, purtroppo, a seguito delle norme per il contenimento dei contagi, ce ne sono molto meno».

Lo strumento

Anche per questo, il bonus viene visto come uno strumento per cercare di ridare slancio al settore. «Noi garantiamo i nostri servizi fino alla fine di novembre - dice l'amministratore delegato della società Terme di Acquasanta - e se il bonus dovesse essere a disposizione per la fine di settembre, ne potremmo usufruire altrimenti lo si potrà utilizzare solo il prossimo anno».

Luigi Miozzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

