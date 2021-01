L'OPERAZIONE

I segni drammatici dei recenti eventi sismici sono sotto gli occhi di tutti. L'impresa edile Gaspari Gabriele di Ascoli è partner del progetto di ricerca sperimentale su tecnologie avanzate di protezione sismica applicate a edifici in muratura attraverso prove di spinta al vero. «La ricostruzione ha inevitabilmente tempi e difficoltà non è veloce - constata Yuri Gaspari che insieme alla sorella Francesca sono con il padre Francesco alla guida dell'impresa di famiglia - ma una nota di speranza viene dal mondo della ricerca scientifica e dalle aziende che si impegnano per trovare soluzioni in chiave di protezione e sicurezza delle nostre case. Siamo orgogliosi di far parte di questo progetto che potrebbe dare risposte importanti al territorio e a tutte le zone a rischio sismico. Le prove sul campo di questi giorni, eseguite a Castel di Lama, sono state un passo importante del percorso». Push o ver, questo il nome del progetto che propone un mix di americano e napoletano, vuol dire spingi davvero. La volontà è quella di non fermarsi alla simulazione numerica dell'analisi pushover (analisi di spinta) per valutare le risposte degli edifici alle sollecitazioni di natura sismica, ma di vedere e toccare gli esiti di quella simulazione e mostrare come possa impattare positivamente l'impiego di nuove tecnologie nella ristrutturazione e nella costruzione degli edifici. Come? Testando sul campo i benefici delle tecniche impiegate per il miglioramento sismico. L'occasione di fare un test sul campo è arrivata grazie alla disponibilità dell'edificio del signor Franco Emidio Citeroni. Una struttura in muratura a due piani, sita a Castel di Lama, che l'impresa edile Gaspari deve demolire e ricostruire, a seguito dei danni subiti dal sisma. L'edificio simmetrico è stato diviso in due porzioni simili per caratteristiche: una parte è stata semplicemente messa in sicurezza e l'altra è stata sottoposta a un miglioramento con consolidamento della struttura tramite il Sistema Crm per il miglioramento della struttura. «Sono stati fatti rilievi iniziali e prove di spinta - spiega Yuri Gaspari - fino al collasso degli edifici, per recuperare informazioni e dati utili alle future progettazioni di costruzione e ristrutturazione».

