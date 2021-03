La 71° edizione del Festival di Sanremo omaggia Ascoli e il capoluogo piceno ricambia la generosità con una maxi confezione di olive farcite da cucinare. È arrivato ieri mattina nelle mani di Amadeus e Fiorello il pacco pieno di prelibatezze con cui la città ha voluto ringraziare i due mattatori del festival 2021 per tutte le volte in cui le Cento Torri sono state protagoniste al Teatro Ariston quest'anno. Dalla canzone della sigla iniziale, in cui i due showman includono le olive all'ascolana nel gruppo delle invidiabili peculiarità che vanta l'Italia, alla presenza della rappresentanza della Quintana (in foto) sul palco assieme a Dardust, quest'anno compositore di cinque brani in gara, autore del nuovo pezzo presentato da Mahmood come ospite e ideatore dell'esibizione cantata di Elodie, un folgorante mashup di ballatissimi e celebri brani, vecchi e nuovi. «Con questo dono voglio esprimere la nostra gioia dopo aver ascoltato la sigla nella quale, tra le eccellenze italiane, avete cantato e decantato la nostra oliva» scrive ad Amadeus e Fiorello il presidente del consorzio tutela e valorizzazione dell'oliva ascolana del Piceno, Primo Valenti, il quale ha voluto includere accanto alle tante olive farcite certificate dop, anche due copie del libro dedicato alla storia dell'oliva ascolana. E la gratitudine è arrivata ai due mattatori anche da parte di Dario Dardust Faini, che dopo l'accattivante performance tenuta ieri sul palco dell'Ariston con alcuni dei più abili tamburini della rievocazione storica cittadina, ha ringraziato sui social Amadus per avergli permesso di portare sotto le luci del Festival una parte importante del suo mondo. La Quintana fa parte del suo immaginario sin da quando era bambino. Un'esibizione che di sicuro ha rappresentato anche una vetrina importantissima per Ascoli e per le sue tradizioni, che il producer, autore e musicista ascolano aveva già messo in campo in una formula analoga ma meno prestigiosa tre anni fa, in occasione del concertone del primo Maggio a Roma, in cui non aveva mancato di sottolineare sia l'importanza dei tamburi nella musica di Dardust, sia l'esigenza di celebrare ovunque fosse possibile la sua città.

