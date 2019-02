CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'OCCUPAZIONEASCOLI L'emergenza lavoro, da queste parti, ha un nuovo volto sempre più delineato: quello degli over 50, ovvero delle persone che hanno superato i 50 anni di età e si ritrovano senza un impiego e con insuperabili difficoltà di ricollocamento nel mercato del lavoro. Una preoccupante realtà che ha ormai raggiunto, ad Ascoli, le 9mila unità e non sembra per ora destinata a decrescere. Novemila persone che, in molti casi, hanno rimpolpato la cosiddetta fascia dei nuovi poveri, mentre per altri, pur potendo contare su qualche...