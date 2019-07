CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'OBIETTIVO ASCOLI Ascoli sembra pronta a riprovarci. Anche il ministro Bonisoli, invitato dai rappresentanti locali di M5s ad affacciarsi dalla terrazza del Caffè Meletti, ha dovuto convenire che piazza del Popolo potrebbe avere tutte le carte in regola per divenire Patrimonio dell'Unesco. E così, adesso anche il sindaco Marco Fioravanti apre la porta dell'Arengo per confrontarsi e valutare la proposta dei pentastellati di tentare nuovamente la strada della candidatura per entrare almeno nella tentative list (ovvero l'anticamera del...