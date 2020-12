L'obiettivo

Latini:«Sinergia

atenei-istituzioni»

Per l'assessore regionale all'Istruzione Giorgia Latini «Ci deve essere sinergia tra tutti i soggetti perché si parla dello sviluppo del territorio. Avevo già seguito il progetto quando ero alla Camera e c'era già un'esigenza di portare avanti questo dottorato di ricerca sui materiali compositi. Inoltre, attiveremo, a livello regionale, un laboratorio di ricerca per lo sviluppo permanente tra Regione, Università, Afam, (Istituti d'alta formazione artistica musicale, ndr), istituzioni nazionali e locali, associazioni di categoria e imprese. L'esperienza virtuosa che prende avvio da Ascoli va replicata sul territorio regionale, perché è la dimostrazione concreta di come le strategie di sviluppo non possano svincolarsi dai bisogni dei territori. L'impegno sarà quello di implementare questa strategia, creando un laboratorio permanente istituzionale, realizzato sul costruttivo confronto tra pubblico e privato. Dobbiamo partire dai bisogni del territorio per investire sullo sviluppo della nostra regione, dando solide basi alle potenzialità di crescita, iniziando dalle esperienze virtuose che hanno portato dei frutti, come quanto testato ad Ascoli».

© RIPRODUZIONE RISERVATA