L'istituto Cecco d'Ascoli riprende la formazione

ASCOLI L'Istituto superiore di studi medievale Cecco d'Ascoli riprende l'attività formativa seminariale, con il nuovo triennio Trasformazioni, memoria e storia ad Ascoli (direttore scientifico, il professor Roberto Lambertini), ordinario di storia medievale all'Università di Macerata. La strutturazione degli Incontri pur in concomitanza con il momento storico si propone di mantenere concreto e vivo il delicato e fondamentale nesso tra storia e memoria, proprio in una dinamica storico-politica in continua, talvolta disgregante, trasformazione.

Il seminario è rivolto a tutti coloro che hanno interesse alla storia locale, ai docenti, agli Studenti del triennio delle Superiori ed a quelli universitari; nonché, ovviamente agli studiosi, agli operatori culturali;

Il seminario ha ottenuto, come di consueto, l'autorizzazione dal Miur Marche per la formazione e l'aggiornamento dei dirigenti scolastici e dei docenti di ogni ordine e grado degli Istituti scolastici nel territorio regionale. I sei incontri seminariali si articoleranno in due ore di lezione frontale ed un'ora di laboratorio, dedicato all'analisi di una fonte.

Il seminario si concluderà con la presentazione del volume Iscrizioni medievali ascolane, del professor Antonio Salvi - Lettere Latine, Segreteria di Stato, Città del Vaticano - e, pertanto, la presenza alla citata presentazione è parte integrante dell'intero seminario, che, infatti, prevede la durata di 20 ore ai fini della concessione del relativo attestato.

A tale scopo, i docenti che vorranno usufruire dell'attestato di frequenza potranno previamente registrarsi presso la segreteria dell'Istituto:

