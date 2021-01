Ha preso il via il progetto Ascodept 2.0 di cui è capofila l'associazione di volontariato Delta. Si tratta di un progetto che ha partecipato al bando finanziato dalla Regione Marche e dal Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale AggregAzione, giunto alla terza edizione, ed è risultato tra quelli che sono stati ammessi a contributo e finanziati. L'iniziativa, riservata ai giovani di età compresa tra i 16 ed i 35 anni, fa seguito al progetto realizzato negli anni 2018 e 2019 e finanziato anch'esso dalla Regione Marche e dal Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile, ma prevede anche delle interessanti novità. In primo luogo il progetto viene realizzato da un partenariato composto da associazione di volontariato Delta, Unione Sportiva Acli Marche, APS Centro Iniziative Giovani, APS 3SICC e Circolo Acli Oscar Romero APS ASD.

In secondo luogo le attività che questa volta verranno realizzate in un territorio più ampio che comprende ben 12 comuni ossia: Ascoli Piceno, Folignano, Venarotta, Arquata del Tronto, San Benedetto del Tronto, Spinetoli, Monsampolo del Tronto, Offida, Monteprandone, Grottammare, Palmiano e Castorano grazie anche alla collaborazione delle locali amministrazioni comunali.

La terza novità è che il progetto prevede ben sei tipologie di attività che vanno da un laboratorio teatrale gratuito (già realizzato anche nella prima edizione del progetto) ad attività fisica con un corso estivo di yoga a San Benedetto. Saranno poi organizzati una serie di tour culturali denominati Percorsi che raccontano storie e degli incontri per giovani, a cura dell'APS 3SICC, denominati Caffè filosofico). Le altre attività saranno poi di carattere sportivo (con corsi di autodifesa e parkour) e di carattere culturale (incontri con autori di pubblicazioni).

Per informazioni si possono consultare le pagine facebook delle associazioni che realizzano il progetto ossia: Associazione di volontariato Delta, Unione Sportiva Acli Marche, APS Centro Iniziative Giovani, APS 3SICC e Circolo Acli Oscar Romero APS ASD oppure sui rispettivi siti internet.

