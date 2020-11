L'INTERROGAZIONE

I consiglieri comunali Camela e Tamburri di M5S, Nardini e Canzian di Ascolto & Parttecipazione, hanno presentato un'interrogazione al sindaco per sapere cosa intende fare per bloccare i cattivi odori a Villa Sant'Antonio. i miasmi provenienti dal depuratore di Campolungo sono il problema recentemente più

assillante, oggetto come gli altri di costanti e eclatanti proteste dei cittadini con conseguenti promesse di soluzioni da parte delle Amministrazioni coinvolte che purtroppo non sono mai state mantenute. I consiglieri ricordano la nota della

Provincia del 2018 in cui si annunciava una campagna di

rilevamento a base di centraline, nasi elettronici e monitoraggi vari, con lo

stanziamento di 65mila euro. « Ma i cittadini - scrivono - lamentano che in realtà nulla è stato realizzato, e che

i 65mila euro erano di fatto 7mila peraltro mai investiti a Campolungo». Vengono inoltre citati la mozione approvata all'unanimità nel consiglio comunale del 19 dicembre 2017, a cui non fu dato però seguito concreto.

Gran parte dei cittadini della zona si sono da anni organizzati nel Comitato anti inquinamento Villa Sant'Antonio - Castel di Lama, che ha messo in atto varie iniziative, tra cui: l'esposizione di lenzuola con la scritta «Basta puzza depuratore», che ha visto decine di lenzuola esposte dalle finestre soprattutto lungo la Salaria, a Villa Sant'Antonio e a

Castel di Lama, una mobilitazione che ha visto attivarsi dalle nonne ai nipoti, con le case piene di bombolette spray e lenzuola ad asciugare, scambio di biancheria e forte

presenza social, con riverberi anche su giornali e tv. L'acquisto di centraline per monitorare personalmente la situazione dell'aria, con risultati non rassicuranti; una manifestazione di protesta; un processo civile, ora in appello. Purtroppo, però, i miasmi ci sono ancora.

