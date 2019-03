CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'INNOVAZIONEASCOLI L'Arengo pigia sull'acceleratore e apre le porte, attraverso l'installazione di una rete di punti di ricarica, alle auto elettriche. Un'opportunità da cogliere, secondo l'Amministrazione comunale, che dopo la stretta di mano con la società Enel X Mobility ha dato il via all'installazione e attivazione dei primi punti di ricarica per auto elettriche in città dei 25 complessivamente previsti. Stazioni di ricarica che, dopo Monticelli, sono apparse ora anche a Porta Maggiore, per la precisione in piazza Immacolata, nella...